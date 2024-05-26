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Георгий Джикия отреагировал на шестое подряд чемпионство «Зенита»

Георгий Джикия отреагировал на шестое подряд чемпионство «Зенита»
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на чемпионство санкт-петербургского «Зенита» по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Напомним, сине-бело-голубые одержали победу в чемпионате страны в шестой раз подряд.

— Чемпион России шестой раз подряд «Зенит». Как футболисту – это не надоело?
— Нужно с уважением относиться к другим командам. Я это не раз говорил. Достаточно поздравить их с чемпионством. Зачем говорить какие-то отрицательные слова? — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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