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«Фантастика». Президент РПЛ Алаев — о минувшем сезоне чемпионата

«Фантастика». Президент РПЛ Алаев — о минувшем сезоне чемпионата
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о минувшем сезоне чемпионата страны.

«В целом удивил чемпионат, сейчас кого-то выделять из команд не буду. Оценить чемпионат одним словом? «Фантастика», — приводит слова Алаева ТАСС.

После 30 туров чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Вторую строчку занял «Краснодар» с 56 очками. «Динамо» расположилось на третьем месте, набрав 56 очков.

В зоне стыковых матчей по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ оказались «Пари Нижний Новгород» (30), занявший 13-е место, и екатеринбургский «Урал» (30), завершивший сезон на 14-м месте. Переходные матчи пройдут 29 мая и 1 июня.

В зоне прямого вылета сезон закончили калининградская «Балтика» (26) и «Сочи» (24).

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