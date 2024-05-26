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«Это было бы хорошо для них». Оласа — о возможном отъезде Сперцяна и Сафонова в Европу

«Это было бы хорошо для них». Оласа — о возможном отъезде Сперцяна и Сафонова в Европу
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа отреагировал на новости о том, что его одноклубники Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян могут перейти в клубы из европейских лиг.

«Я был очень сконцентрирован на матче с «Динамо» и не видел подобных новостей. Если это так, то, конечно, пусть уезжают. У них будет возможность развиваться, расти. Особенно как игрокам. Если у них есть такая возможность, конечно, это было бы хорошо для них. Желаю им позитивного развития и роста», — приводит слова Оласы «РБ Спорт».

Напомним, ранее появлялась информация, что «ПСЖ» проявляет интерес к Матвею Сафонову, а дортмундская «Боруссия» — к Сперцяну.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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