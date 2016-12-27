Хьюз: «Сток» доставил «Ливерпулю» реальные проблемы, но очень много ошибался

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:1 в пользу красных.
«Обидно. У нас был правильный план на игру. В первой половине мы доставили „Ливерпулю“ реальные проблемы и не позволили им играть в свой футбол. Мы создали несколько отличных моментов и забили гол. Мы могли бы сделать счёт 2:0, но из-за ошибок он довольно быстро стал 1:2 не в нашу пользу.
Мы выглядели достойно и создали у ворот „Ливерпуля“ много остроты, но сделали слишком много ошибок. Отсюда и разочарование», — сказал Хьюз в эфире Sky Sports.