Аленичев: вернуться к тренерской работе? Не хочу говорить на эти темы

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о стажировке в «Милане» и отказался ответить на вопрос о том, готов ли вернуться к тренерской работе.
«Да, ездил в „Милан“ на две недели к Винченцо Монтелле. Особо не афиширую это, не люблю самопиар, но очень хочу учиться и совершенствоваться. Если будет возможность, обязательно поеду ещё куда-нибудь.
Хотелось посмотреть итальянский клуб изнутри. Методы Лучано Спаллетти мне известны по его работе в „Зените“, поэтому я прикинул и остановил выбор на „Милане“. Тем более связаться с Винченцо не составило никакого труда. Созвонился – и он сразу дал добро.
Готов ли я вернуться к тренерской работе? Если честно, пока не хочу говорить на эти темы», — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».