Нобоа получил предложения из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, который остаётся близок к работе клуба, рассказал об интересе различных команд к игрокам ростовчан. В частности, он сообщил, что полузащитник Кристиан Нобоа получил предложения из нескольких стран.
«В РФПЛ есть интерес к Джанаеву, Ерохину, Полозу. Что касается Европы, то Сесара Наваса в расчёт не берём: если он уйдёт от нас, то, наверное, завершит карьеру во второй испанской лиге. А у Нобоа четыре предложения – из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ. Всё зависит от предложения, которое поступит. Они же с каждым днём увеличиваются. До «Баварии» – одна ситуация, после «Баварии» – другая. До ПСВ – одна, после – другая. На матч с «Андерлехтом» приехали 10 «волков» из Европы смотреть игроков. На «Аякс» – ещё больше. В Эйндховене, знаю, были скауты «Майнца», дортмундской «Боруссии»… Англичане приезжали.
6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят на Азмуна. Есть и топ-клубы. Думаю, в январе они активизируются, тогда и начнётся горячка. Не хотелось бы обсуждать сумму, за которую „Ростов“ отпустил бы его. В контракте отступные не прописаны. Лозанна скажет, сколько мы должны заплатить „Рубину“ за Сердара. Это у нас всё усложняют, а там всё просто. По бумагам посмотрят и скажут», — сказал Шикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
Полную версию интервью с Александром Шикуновым читайте скоро на «Чемпионате».