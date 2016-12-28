Хёнесс: мы уже давно должны были поставить памятник Беккенбауэру

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выступил в защиту почётного президента клуба Франца Беккенбауэра. Хёнесс сделал это после обвинений, прозвучавших в адрес Беккенбауэра в связи с его работой в заявочном комитете чемпионата мира 2006 года.
«Больше всех страдает человек, которому мы должны быть благодарны за турнир на таком уровне. Мы должны быть благодарны ему за позитивные воспоминания и последствия. Собственно, нужно было приготовить Францу лавровый венок. И мы уже давно должны были поставить памятник Беккенбауэру», — приводит слова Хёнесса Kicker.
Ранее в немецких СМИ появилась информация, что в 2000 году на тот момент глава компании adidas Робер Луи-Дрейфус перевёл € 6,7 млн в заявочный комитет «Германия-2006». Эти средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, который возглавлял Беккенбауэр. Однако, по сообщению СМИ, деньги не были отражены ни в одном из отчётов. Согласно данным источников, средства были задействованы для того, чтобы обеспечить голоса четырёх представителей Азии в исполнительном комитете ФИФА в пользу проведения ЧМ-2006 в Германии.