Верон возобновил карьеру и подписал контракт с «Эстудиантесом»

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру футболиста и заключил контракт с «Эстудиантесом» сроком на 18 месяцев, сообщает ESPN FC.
41-летний Верон, который повесил бутсы на гвоздь два года назад и стал президентом «Эстудиантеса», будет получать минимальную зарплату, а деньги будет жертвовать на развитие клуба.
За свою карьеру игрока Верон защищал цвета таких команд, как «Парма», «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер». Он сыграл 73 матча за сборную Аргентины.