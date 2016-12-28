Инфантино: не нужно смешивать допинговую проблему с организацией ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что не стоит смешивать темы допинга в российском футболе и проведения чемпионата мира в России в 2018 году.
«Не думаю, что мы должны смешивать допинговую проблему, если даже это очень громкое дело, и организацию ЧМ-2018. Чемпионат мира – это совершенно другая вещь. В этом случае идёт речь о борьбе с допингом на чемпионатах мира — это дело ФИФА, которым будут заниматься официальные лица организации в аккредитованных лабораториях, скорее всего, в Швейцарии», – цитирует Инфантино AP.