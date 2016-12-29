«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в гостях

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» в гостях одержал волевую победу со счётом 4:1 над «Саутгемптоном».
«Святые» вышли вперёд на 2-й минуте, когда точным ударом отметился Вирджил ван Дейк. Отыграться «шпоры» сумели на 19-й минуте — счёт сравнял Деле Алли. На 52-й минуте Гарри Кейн вывел гостей вперёд. Хозяева пять минут спустя остались вдесятером из-за удаления Нейтана Редмонда, а Кейн упустил не реализовал пенальти. Тем не менее последнее слово осталось за «Тоттенхэмом» — на 85-й минуте отличился Сон Хын Мин, а две минуты спустя Алли оформил дубль.
В таблице английского первенства «Тоттенхэм Хотспур» (36 очков) располагается на пятой строчке, а «Саутгемптон» (24 очка) — на восьмой.