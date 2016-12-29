Пюэль: удаление Редмонда стало для «Саутгепмтона» концом в игре с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал поражение своих подопечных в матче 18-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (1:4), отметив насколько изменилась игра после удаления форварда «святых» Нейтана Редмонда на 57-й минуте.
«Тяжело отыгрываться, играя вдесятером, и мы пропустили ещё два гола. Красная карточка стала для нас концом игры.
В эпизоде с удалением Редмонда я не видел столкновения, оба игрока шли на мяч. Именно эта ситуация дала „Тоттенхэму“ возможность выиграть», — цитирует Пюэля BBC Sport.