Емельянов во второй раз возглавил «Луч-Энергию»

«Луч-Энергия» на официальном сайте объявил, что на должность нового главного тренера назначен Константин Емельянов, занимавший должность старшего тренера команды. Ранее дальневосточный клуб возглавлял 46-летний специалист Сергей Передня, чей контракт закончился 27 ноября.
Это уже второе назначение Емельянова на пост главного тренера «Луча-Энергии». Впервые он руководил командой в сезоне-2012/2013, и под его руководством жёлто-синие стали чемпионами зоны «Восток» и завоевали путёвку в ФНЛ.
Контракт с Константином Емельяновым заключен до конца текущего сезона. После 24 туров «Луч-Энергия» занимает в таблице ФНЛ девятое место.