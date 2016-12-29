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Тренер сборной Каталонии: Хави может играть до 45 лет

29 декабря 2016, четверг. 09:40. Футбол
Главный тренер сборной Каталонии Жерар Лопес высоко ценит полузащитника «Аль-Садда» Хави Эрнандеса, который накануне принял участие в товарищеском матче между Каталонией и Тунисом. Встреча завершилась вничью (3:3), а по пенальти каталонцы проиграли.

«Для меня Хави является лучшим каталонским футболистом. Он мог бы играть до 45 лет. Его возраст не соответствует тому, что показывает Хави на поле. Рад, что смог рассчитывать на него в матче, спасибо клубу, который разрешил ему сыграть», — цитирует Лопеса Sport.es.
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Жерар Лопес Хави
Новости. Футбол
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