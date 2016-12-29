Хайнце: Роналду – человек, одержимый футболом

Бывший защитник мадридского «Реала» Габриэль Хайнце, возглавляющий ныне «Архентинос Хуниорс», поделился мнением о нападающем «Королевского клуба» Криштиану Роналду. Хайнце, в частности, отметил и подход футболиста сборной Португалии к своим обязанностям.
«Роналду в своей работе отличается скрупулёзностью, строгостью и полной самоотдачей. Это человек, одержимый футболом. И Криштиану не останавливается до тех пор, пока не добивается цели, которую поставил перед собой. Его требовательности к себе можно только позавидовать», — приводит слова Хайнце Bernabeu Digital.