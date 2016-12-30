Агент Бербатова: Димитар может играть ещё минимум год и хочет вернуться в АПЛ

35-летний болгарский форвард Димитар Бербатов, выступавший за «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» с 2006 по 2014 год, хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.
«Бербатов хочет вернуться в Премьер-лигу. Он чувствует, что может играть ещё минимум год, а его приоритетным вариантом для продолжения карьеры является Англия», — цитирует агента игрока Эмиля Данчева BBC Sport.
Ранее в английских СМИ появлялась информация, что Бербатов будет тренироваться с основным составом «Манчестер Юнайтед». Форвард, пребывающий в статусе свободного агента, рассчитывает за время пребывания в «МЮ» привлечь внимание других клубов АПЛ. Последним клубом Бербатова был греческий ПАОК, который он покинул по окончании прошлого сезона.