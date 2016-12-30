Майораль: трио Роналду, Бэйл, Бензема однозначно лучшее в мире

Нападающий «Реала» Борха Майораль, который на правах аренды выступает за «Вольфсбург», ответил на вопрос о том, является ли трио Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема неприкосновенными в «Королевском клубе».
«Я не тренер. Мне сложно отвечать на этот вопрос. Но однозначно, что это лучшее трио в мире, и их сложно выбить из основного состава», — цитирует Майораля Marca.
Майораль перешёл в «Вольфсбург» минувшим летом. В нынешнем сезоне 19-летний испанец принял участие в 9 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол.