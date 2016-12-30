Билич: Эвра — отличный игрок, но в «Вест Хэме» эта позиция укомплектована

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал информацию, согласно которой клуб заинтересован в защитнике «Ювентуса» Патрисе Эвра.
«Нет ещё такого клуба в Европе, куда бы отправляли так много игроков, как к нам! Каждого игрока, который доступен, постоянно отправляют в „Вест Хэм“. 95 процентов, что это неправда, и точно неправда по поводу Эвра. Он отличный игрок, но эта позиция в команде укомплектована. Мы не будем паниковать и постараемся пригласить пару игроков», — цитирует Билича Sky Sports.
Контракт Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах в составе команды в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.