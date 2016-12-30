Китайский клуб готов платить Витселю € 18 млн в год

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель входит в сферу интересов китайского клуба, руководство которого готово платить бельгийцу € 18 млн в год. Об этом в своём «твиттере» сообщил итальянский журналист La Stampa Массимилиано Нероззи. Кто именно заинтересован в Витселе, не сообщается.
Источник отмечает, что «Зенит» имеет соглашение с китайским клубом, и теперь слово за Витселем, которому предлагают подписать контракт на четыре с половиной года.
Главным претендентом на 27-летнего футболиста считается «Ювентус», который может предложить «Зениту» около € 12 млн.