«Вест Бромвич» объявил о продлении контракта с Макклином

Полузащитник Джеймс Макклин продлил контакт с «Вест Бромвич Альбион». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист подписал улучшенный контракт, который будет действовать до лета 2019 года, с возможностью продления ещё на сезон.
«Джеймс много работал и заслужил продлить контракт. Он остаётся предан клубу и был за это вознаграждён», — отметил главный тренер Тони Пьюлис.
Прежний контракт 27-летнего ирландца истекал летом 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.