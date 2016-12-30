Четыре команды первой лиги Сербии оштрафованы за участие в договорных матчах

Четыре сербских клуба, выступающих в Первой лиге, лишены очков и оштрафованы за участие в договорных матчах. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.
С участников матчей БСК «Борча» — ЧСК «Пивара» и «Бежания» — «Мачва» были сняты по три очка. Также каждая из этих команд была оштрафована на 200 тыс. динаров (около € 1630 тыс.).
Также в футбольном союзе Сербии проводят разбирательства в отношении «Оджака» и «Будочности», а также некоторых матчей суперлиги, по которым были получены заявки от УЕФА.