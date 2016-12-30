Фонтанельо: желаю «Уралу» сохранить место в РФПЛ

Защитник Пабло Фонтанельо, рассказал, что покидает Екатеринбург с хорошим чувствами и пожелал «Уралу» сохранить прописку в Премьер-Лиге.
«С хорошими чувствами покидаю Екатеринбург. Здесь я провел очень запоминающееся время. В первый год мы боролись за выживание и в итоге остались в Премьер-Лиге. А следующий сезон получился лучшим в истории «Урала». Рад, что помог команде добиться этого результата. Поэтому только хорошие впечатления остались от клуба, болельщиков и города. У меня здесь остается много друзей. И я желаю команде сохранить место в Премьер-Лиге и продолжать радовать своих болельщиков», — цитирует Фонтанельо пресс-служба клуба.
Аргентинский футболист выступал за екатеринбургскую команду с 2014 года. В текущем сезоне 32-летний игрок провёл в Премьер-Лиге 16 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.