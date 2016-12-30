«Краснодар» поблагодарил ProSports Management за содействие в переходе Ахмедова

Сегодня, 30 декабря, «Краснодар» и «Шанхай СИПГ» достигли договорённости о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова.
«Краснодар» на своём официальном сайте поблагодарил компанию Германа Ткаченко ProSports Management за содействие в данном переходе.
Сумма трансфера, как сообщил ранее телекомментатор Нобель Арустамян, составила более € 7 млн.
Ахмедов пополнил состав «Краснодара» в июне 2014 года, перейдя из «Анжи». С тех пор он сыграл за чёрно-зелёных 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.