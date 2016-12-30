Конте: недостаточно выиграть 12 матчей подряд в АПЛ, чтобы завоевать титул

Главный тренер «Челси» Антонио Конте преддверии матча 19-го тура АПЛ со «Сток Сити» прокомментировал победную серию команды, которая насчитывает 12 матчей.
«То, что команда выиграла 12 матчей подряд, – это большое достижение, но этого недостаточно, чтобы прямо сейчас выиграть титул. Отрыв составляет всего шесть очков от второго места, впереди долгий путь. Матч против «Сток Сити» очень важен, ведь является последним в первом круге. К тому же мы играем дома», — цитирует Конте пресс-служба клуба.
Матч «Челси» — «Сток Сити» состоится 31 декабря. Начало – в 19:00 мск.