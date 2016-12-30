Засеев: факт того, что Семак столь многого достиг, не может не подстёгивать

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера уфимской команды. По словам Засеева, профессиональные достижения нового главного тренера будут мотивировать футболистов и весь персонал клуба.
«Кто же не знает Семака? Его знает вся страна, и не только любители футбола, потому что это человек с большим именем. Поиграл на очень высоком уровне и в России, и во Франции, и в сборной – я сейчас его достижения не буду перечислять, их и так все знают. Я уверен, что его громадный опыт вызовет уважение со стороны всего коллектива, не только футболистов, но и персонала. Это всё сыграет огромную роль для всех. Факт того, что он столь многого достиг, не может не подстегивать.
Как футболист, Семак — высочайшего уровня мастер, а как тренер, я уверен, что он набрался большого опыта, работая с классными специалистами, он видел, что и как. Надеюсь, всё это ему пригодится, и всё, что он запомнил, передаст нам. Что касается команды, будем делать всё, что он будет требовать, будем помогать ему в первую очередь. Игроки, которые постарше, будут подсказывать ему как новому специалисту. Если ему понадобится помощь, мы, конечно, окажем её. Я думаю, сыграемся, и всё будет отлично», — цитирует Засеева «Р-Спорт».