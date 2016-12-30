Конте: важно с умом потратить деньги, полученные с продажи Оскара

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался по поводу планов лондонской команды на январское трансферное окно.
«В январе всегда тяжело совершать приобретения, потому что каждая команда хочет удержать своих лучших игроков, их не продают. Но вместе с клубом мы ищем лучшее решение для команды на вторую половину сезона. Конечно, мы думаем о нашем положении и о состоянии нашего состава. Когда обладаешь хорошим подбором игроков, новому футболисту будет проще вписаться в такую команду.
Разумеется, мы продали Оскара и располагаем суммой, которую можем потратить. Но важно потратить эти деньги с умом. Я предпочитаю приобретать игроков, которые адаптированы к нашей системе игры, которые могут прийти в команду и сходу вписаться в игровую модель, но, повторюсь, не так просто найти в январе игроков подобного типа. Но мы работаем с клубом над этой ситуацией», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».