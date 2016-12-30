«Дженоа» хочет арендовать Эрнанеса у «Ювентуса»

«Дженоа» в ближайшие дни проведёт переговоры с «Ювентусом» о трансфере полузащитника туринской команды Андерсона Эрнанеса, информирует Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Сообщается, что генуэзский клуб хочет арендовать 31-летнего бразильского футболиста с правом выкупа. Эрнанес мог перейти в «Дженоа» минувшим летом, но остался в Турине после того, как сорвалась сделка между «Ювентусом» и «Зенитом» о трансфере Акселя Витселя.
В текущем сезоне Эрнанес провёл 10 матчей в чемпионате Италии и забил один гол.