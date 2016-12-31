Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бартез: Зидан знает, как объединить футболистов, в этом его успех

31 декабря 2016, суббота. 00:00. Футбол
Бывший вратарь сборной Франции Фабьен Бартез лестно отозвался об экс-партнёре по национальной команде и главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.

«Зидан знает футбол, он всегда знал, как решить исход матчей, всегда был лидером команды. Все говорят об удаче, которая ему сопутствует, но дело не в ней. Ему не падала звезда с неба. Для успеха нужно искать возможности. А когда они появляются, нужно уметь ими воспользоваться. Он знает, как объединить футболистов, в этом его успех», — цитирует Бартеза официальный сайт ФИФА.
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Фабьен Бартез
Новости. Футбол
31 декабря 2016, суббота
00:42 Футболисты «Динамо» поздравили болельщиков с Новым годом кричалкой
00:19 Кркич хочет покинуть «Сток Сити» в январе
00:02 «Суонси» начал переговоры с помощником главного тренера «Баварии» Анчелотти
00:00 Бартез: Зидан знает, как объединить футболистов, в этом его успех
30 декабря 2016, пятница
23:53 «Терек» опубликовал новогоднее поздравление от футболистов
23:35 Конате и Мане вошли в заявку сборной Сенегала на Кубок Африки
23:34 Первый зимний сбор «Ростова» пройдёт в ОАЭ, второй — в Турции
23:18 Роналду — лучший бомбардир международных турниров в 2016 году по версии IFFHS
23:07 «Валенсия»: Пранделли заявил, что он не в состоянии улучшить результаты команды
22:56 «Атлетико» в товарищеском матче обыграл «Аль-Иттихад»
22:42 «Дженоа» хочет арендовать Эрнанеса у «Ювентуса»
22:27 Конте: у меня большая проблема с мышцей, и это вина Кудичини и Холланда
22:22 Широков: у «Спартака» достаточный отрыв, чтобы стать чемпионом
22:16 Карпин: ничего нового, кроме эмоций, у «Спартака» после смены тренера не увидел
21:56 Глушаков: ощущение, что если бы не «Спартак», в России не о ком было бы писать
21:51 Аквилани на правах аренды будет выступать за «Сассуоло»
21:44 Венгер опроверг слова Дебюши относительно заблокированного перехода в «МЮ»
21:37 Цаллагов: общение с Луческу очень повлияло на моё решение перейти в «Зенит»
21:28 Гнабри могут выкупить у «Вердера» в январе за € 8 млн
21:25 Анохин: надеюсь, в 2017 году сборная Россия поднимется со дна рейтинга ФИФА
21:03 Эллардайс отказал китайскому клубу, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»
21:02 Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков с Новым годом
20:46 Промес: не собираюсь уходить из «Спартака», пока не станем чемпионами
20:37 «Валенсия» подтвердила отставку Пранделли с поста главного тренера
20:31 В Италии сообщили об интересе «Зенита» к нападающему «Ромы» Итурбе
20:26 Голкипер «Барселоны» Силлессен пропустит из-за травмы около двух недель
20:25 Ибрагимович: «МЮ» может выиграть АПЛ, мы не ищем оправданий
20:18 Конте: важно с умом потратить деньги, полученные с продажи Оскара
20:13 Болельщики признали Мертенса лучшим игроком сборной Бельгии в 2016 году
20:03 Роналду: надеюсь, 2017 год будет полон трофеев и радости
20:00 «Спартак» и ЦСКА лидируют в голосовании за самую красивую болельщицу года
19:50 Тимощук не войдёт в тренерский штаб Семака в «Уфе»
19:48 «Анжи» объявил об уходе Врбы с поста главного тренера
19:46 Газизов: если Семаку предложат возглавить «Зенит», «Уфа» не будет его удерживать
19:42 Хавбек «Ростова» Думбия — в предварительном составе сборной Мали на Кубок Африки
19:40 «Наполи» проявляет интерес к Ярмоленко
19:16 Стадион «Фишт» получил положительное заключение Главгосэкспертизы
19:08 Источник: Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Валенсии»
19:00 «Чемпионат» в гостях у Артёма Реброва. Фоторепортаж
18:57 «Спартак» и «Милан» подписали соглашение по трансферу Луиса Адриано
18:57 Только одному игроку «МЮ» на данный момент разрешено уйти в аренду в январе
18:50 Гвардиола: «Ливерпуль» — без сомнения, одна из сильнейших команд АПЛ
18:40 Раньери: «Лестер» не продаст Шмейхеля ни при каких обстоятельствах
18:33 Джикия: отношения с Промесом? Будем вместе играть за ромбик
18:30 Конте: Куртуа — один из лучших голкиперов в мире и он останется в «Челси»
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+