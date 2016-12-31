Бартез: Зидан знает, как объединить футболистов, в этом его успех

Бывший вратарь сборной Франции Фабьен Бартез лестно отозвался об экс-партнёре по национальной команде и главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.
«Зидан знает футбол, он всегда знал, как решить исход матчей, всегда был лидером команды. Все говорят об удаче, которая ему сопутствует, но дело не в ней. Ему не падала звезда с неба. Для успеха нужно искать возможности. А когда они появляются, нужно уметь ими воспользоваться. Он знает, как объединить футболистов, в этом его успех», — цитирует Бартеза официальный сайт ФИФА.