Де Хеа: болельщики «МЮ» заслужили больше, чем получили в последние несколько лет

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа считает, что наставник команды Жозе Моуринью привнёс в стан «красных дьяволов» спокойствие и уверенность. Это отражается на выступлении команды в текущем сезоне. Беспроигрышная серия «МЮ» во всех турнирах насчитывает 11 матчей.
«Моуринью — великий тренер. Он победитель, он хочет выигрывать каждый матч, каждый турнир. Он любит быть как можно ближе к своим футболистам, и это очень хорошо. Он всегда шутит с нами, у него сильный характер. Вы можете почувствовать его желание побеждать, и игроки начинают понимать, что должны это делать.
Все мы знаем, что „Манчестер Юнайтед“ — это большой клуб, болельщики которого заслужили больше, чем они получили в последние несколько лет. Мы должны показывать наш лучший футбол, полностью отдаваться на поле и продолжать побеждать», — приводит слова де Хеа официальный сайт клуба.