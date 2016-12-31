Тренер «Халла»: ничья с «Эвертоном» для нас бесценна

Главный тренер «Халл Сити» Майк Филан поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).
«Думаю, это потрясающее и не имеющее цены для команды очко. В последних матчах мы заслуживали больше, чем получили, но сегодня мы удачно вошли в игру, показали классный футбол и добыли ничью. Я доволен игроками, потому что матч получился тяжёлым, но они показали характер. Мы могли как повести со счётом 3:1, так и проиграть — у „Эвертона“ был хороший момент в концовке.
Теперь надо усилить состав. Мы ищем подходящих игроков ещё с августа», — цитирует Филана Sky Sports.