Моуринью: я не интересуюсь чемпионской гонкой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что ему неинтересны события чемпионской гонки, поскольку он предпочитает двигаться от игры к игре.
«Я не интересуюсь чемпионской гонкой. Моя гонка – борьба за победу в каждом матче. Думаю, у „МЮ“ есть хорошие шансы победить „Мидлсбро“. Вот в чём заключается наша цель, а дальше мы не заглядываем. Я не смотрю на конкурентов», — цитирует Моуринью AFP.
Матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» состоится 31 декабря. Начало – в 18:00 мск.