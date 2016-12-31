Гинер: ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее

Президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил болельщиков «армейцев» с наступающим Новым годом.
«Этот год был для нас очень важным: мы стали шестикратными чемпионами России и открыли домашнюю арену. Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба, и я рад, что это произошло именно с нами. Конечно, были и трудности: осень 2016 года стала для нас не совсем удачной, но без поражений не бывает побед. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее. Думаю, вы знаете, что нужно загадать под бой курантов. С Новым годом, красно-синяя семья», — сказал Гинер.