Грэй стал первым игроком «Бёрнли», который оформил хет-трик в АПЛ

Нападающий «Бёрнли» Андре Грэй, который оформил хет-трик в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом», стал первым футболистом в истории клуба, забившим три гола в одном матче АПЛ.
25-летний форвард вышел на поле в стартовом составе и оформил хет-трик к 53-й минуте, установив на табло счёт 3:0. Впоследствии «Бёрнли» уверенно довёл игру до победного конца — 4:1, а Грэй был заменён на 78-й минуте на Сэма Воукса.
В нынешнем сезоне Грэй провёл 13 матчей за «Бёрнли» в чемпионате Англии и записал на свой счёт пять голов.