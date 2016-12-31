Конте: 13 побед подряд в АПЛ? Они не важны, если не выигрываешь титул

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от домашней победы над «Сток Сити» (4:2) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Для лондонского клуба этот успех стал 13-м подряд в АПЛ.
«Поздравляю своих игроков. Выиграть 13 матчей подряд в этой лиге очень трудно. «Сток Сити» сегодня играл очень хорошо. Они делали длинные передачи на Крауча и сражались за подбор мяча. Мои игроки показали, что могут адаптироваться к разной игре соперника. Команда действовала решительно, провела большую работу и продемонстрировала волю к победе. Я очень доволен ребятами.
Теперь важно отметить приход нового года, а затем начать думать о следующей игре против «Тоттенхэма». Цифры неважны, если не выигрываешь титул. Сейчас у нас фантастические показатели, и мы гордимся, но мы должны сконцентрироваться на второй части сезона», – цитирует Конте BBC Sport.