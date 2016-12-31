Гол Вейналдума помог «Ливерпулю» обыграть «Манчестер Сити» на «Энфилде»

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал на своём поле «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на восьмой минуте встречи в составе мерсисайдцев на свой счёт записал Жоржиньо Вейналдум, который отличился с передачи Адама Лалланы. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа одержали четвёртую победу в АПЛ подряд.
«Ливерпуль» (43 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (39 очков) занимает третью строчку. Лидирует «Челси» (49 очков).