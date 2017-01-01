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Роналду: никого не копирую, футболист должен иметь свой стиль игры

1 января 2017, воскресенье. 09:33. Футбол
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил, что никогда не пытался копировать игру других футболистов.

«Я никого не копирую, мне это не нравится. Футболист должен иметь свой стиль игры. Что же касается тех футболистов, игрой которых я восхищался, то сложно отметить одного. И это трудно делать не только в футболе», — сказал Роналду в интервью египетскому телевидению.

Относительно мнения людей о нём футболист сборной Португалии сказал: «Не знающие меня люди говорят то, что не соответствует истине. Но это отнюдь не проблема для меня. А люди, которых я действительно люблю, также любят меня, так как знают, какой я человек».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
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