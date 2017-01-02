Диего Коста: летом я хотел покинуть «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что летом подумывал об уходе из лондонского клуба.
«Мог ли я уйти летом? Конечно. Я думал об этом, но рад, что остался. У меня был шанс перейти в „Атлетико“.
Я хотел уйти по ряду причин, в числе которых семья, но дело не в „Челси“. Болельщики здесь меня любят, и я очень этому рад. Важно и то, что тренер с первых минут знакомства сказал, что рассчитывает на меня», — цитирует испанца The Telegraph.
В текущем сезоне Коста забил 14 голов в 18 матчах АПЛ и лидирует в гонке бомбардиров.