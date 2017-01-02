Витсель: это был трудный выбор

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал своё решение перейти в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а не в «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Витсель заключил трёхлетний контракт с клубом, тренером которого является Фабио Каннаваро.
По информации итальянских СМИ, в Китае Витселю предложили четырёхлетний контракт с зарплатой € 18 млн в год.
«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как „Ювентус“, но с другой — предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться.
Руководство „Ювентуса“ всегда вело себя по-джентльменски со мной, я могу быть только благодарен им. Я буду поддерживать „Ювентус“, и, надеюсь, они смогут выиграть ЛЧ.
Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся», — цитирует бельгийца Football Italia со ссылкой на Tuttosport.