«Сандерленд» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

2 января в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Ливерпулем». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Ливерпуль».
Матч «Сандерленд» — «Ливерпуль» обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
Ранее друг с другом команды встречались 167 раз. 52 матча завершились победой «Сандерленда», 37 раз команды сыграли вничью, и 78 раз сильнее был «Ливерпуль».
Последняя встреча между этими командами состоялась в ноябре этого года и завершилась домашней победой «Ливерпуля» со счётом 2:0.
В таблице АПЛ после 19 туров «Ливерпуль» (43 очка) располагается на второй строчке, а «Сандерленд» (14 очков) — на 18-й.