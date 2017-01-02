«Бавария» заявила, что Клемент пропустит сбор в Дохе ради переговоров с «Суонси»

Ассистент главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти Пол Клемент попросил у руководства клуба разрешения на проведение переговоров с «Суонси Сити», в котором хотят видеть его на посту главного тренера.
«Карло Анчелотти и правление „Баварии“ пошли на встречу специалисту. По этой причине Клемент не отправится во вторник с „Баварией“ на сбор в Доху», — информирует официальный сайт «Баварии».
«Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли 27 декабря, спустя три месяца после назначения.
На данный момент «лебеди» располагаются на последней, 20-й строчке в таблице английской Премьер-лиги.