Раньери: хотелось большего, но «Мидлсбро» отлично гасил контратаки «Лестера»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Мидлсбро». Встреча проходила в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась со счётом 0:0.
«Мы провели ротацию и изменили стартовый состав, но это нормально, если приходится играть раз в два дня. Я доволен игрой команды, мы снова сыграли на ноль, и это замечательное достижение. Сегодня мы играли здорово и уверенно, нужно продолжать в том же духе. Да, мы хотели большего, но „Мидлсбро“ отлично гасил наши контратаки», — цитирует Раньери пресс-служба «Лестера».