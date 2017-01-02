Диего Коста: Конте всё чаще шутит при общении с игроками «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста выделил вклад наставника синих Антонио Конте в успехи команды.
«Пришёл новый тренер, привнес свои идеи, и всё стало удачно складываться. Тренер по-настоящему хорош в отношениях с игроками, каждый раз он все чаще шутит при общении. Это хорошо, когда у нас есть тренер, который для нас не только босс, но и человек, с которым мы можем поговорить, тот, кто может поддержать нас в трудные минуты. Он спокоен при работе с игроками, и можно видеть, что с каждым разом люди любят его всё больше и больше.
Если ты усердно работаешь, но в команде нет хорошей атмосферы, это работа ничего не значит. Ты можешь пробежать 20 км, 80 км и 100 км, но при отсутствии командного духа у игроков, у тренеров, у их помощников, ничего не будет работать. Работа может быть успешной тогда, когда ты демонстрируешь лучшее, на что способен, и знаешь о поддержке партнёров», — цитирует Косту сайт «Челси».