Куман: «Эвертон» разгромил «Саутгемптон», потому что сумел взвинтить темп игры

Наставник «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от победы над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:0.
«Во второй половине „Эвертон“ взвинтил темп, начал создавать момент за моментом — результат вы видите на табло. Нам не хватало именно темпа, как только скорости резко поднялись, пошла совсем другая игра. „Эвертон“ отыграл на ноль, а это всегда важно.
Усиление? Учитывая календарь, боссы клуба могут задуматься об усилении состава», — сказал Куман в эфире BBC Sport.