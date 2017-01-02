Пьюлис: 2016 год стал для «Вест Брома» удачным, теперь надо купить пару игроков

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис поделился впечатлениями от домашнего матча 20-го тура АПЛ с «Халл Сити» (3:1).
«Примерно на 30-й минуте игры пришлось кое-что изменить, потому что „Халл“ физически был готов лучше нас. После этих изменений игра перевернулась и у соперника пропали опасные моменты. Это очень важная победа.
У нас уже 29 очков, что очень радует. 2016 год получился для „Вест Брома“ удачным. Теперь нам нужно купить пару игроков, чтобы усилить команду», — цитирует Пьюлиса BBC.