«МЮ» одержал шестую победу в АПЛ подряд и догнал «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0 в пользу манкунианцев. «МЮ» одержал шестую победу в турнире подряд.
На 15-й минуте Софьян Фегули слишком далеко отпустил от себя мяч и прямыми ногами прыгнул в Фила Джонса, получив прямую красную карточку. В середине второго тайма Маркус Рашфорд накрутил крайнего защитника, вошёл в штрафную и прострелил на свободного Хуана Мату, который с ходу пробил в дальний угол.
На 78-й минуте Педро Обьянг в попытке выбить мяч в поле попал в соперника, после чего мяч оказался у Златана Ибрагимовича, который с лёта сильно выстрелил в ближний угол.
«МЮ» (39 очков) занимает шестое место в АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на 10 баллов и сыграв на матч больше. Манкунианцы отстают от идущего пятым «Тоттенхэм Хотспур» лишь по дополнительным показателям, но у «шпор» есть игра в запасе. «Вест Хэм» (22) идёт 13-м.