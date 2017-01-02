Моуринью назвал «Манчестер Юнайтед» чемпионом по плохим судейским решениям

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поcле победы над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ высказался на тему судейства. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0 в пользу манкунианцев.
На 15-й минуте Софьян Фегули слишком далеко отпустил от себя мяч и прямыми ногами прыгнул в Фила Джонса, получив прямую красную карточку от Майка Дина.
«Мне нечего сказать по удалению Фегули, повтор я не смотрел. Я сделал выводы после тех ситуаций, когда мне доставалось за критику судей.
Мне не жалко „Вест Хэм“. Если говорить о судейских решениях, то мы чемпионы по плохим решениям судей», — сказал Моуринью в эфире Sky Sports.