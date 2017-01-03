Мойес: будь я немцем, меня бы могли похвалить за прессинг в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 2:2.
«Сандерленд» забил оба мяча с пенальти, но судья не поставил еще одни 11-метровый за игру рукой Эмре Джана при счете 1:1. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции отметил, что судья ошибочно назначил штрафной, после которого в ворота красных был назначен второй пенальти.
«Надо же, иногда судьи принимают решения не в вашу пользу! Но посмотрите, каково командам из нижней части таблицы — ошибки в пользу их соперников никто не замечает. Сейчас я мог бы сидеть здесь и кричать, что судьи не заметили еще одно попадание в руку.
Сегодня „Сандерленд“ здорово прессинговал. Будь я немцем, меня бы, возможно, за это похвалили. Если бы я был немцем, журналисты наверняка бы смаковали мои действия», — цитирует Мойеса Goal.