ЦСКА поборется со «Спартаком» за защитника «Коринтианса» Мойзеса

ЦСКА заинтересован в покупке защитника бразильского «Коринтианса» Роберто Мойзеса. «Армейцы» предложили бразильскому клубу $ 2 млн за 50% прав футболиста, сообщает Мeutimao.
В прошлом сезоне 21-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс», но клуб рассчитывает продать его, чтобы улучшить текущее финансовое положение, поскольку не может гарантировать ему стабильной игровой практики.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».