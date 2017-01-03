Витсель может заработать в Китае примерно $ 80 млн

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, о переходе которого в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» должно быть официально объявлено в ближайшее время, может заработать в Китае примерно $ 80 млн, утверждает Tuttomercatoweb.
По информации итальянского интернет-издания, Витсель заключит четырёхлетний контракт, по которому заработает в общей сложности $ 65 млн. В контракте также прописаны бонусы, за счёт которых бельгиец может получить ещё $ 13-15 млн.
Витсель является игроком «Зенита» с сентября 2012 года.