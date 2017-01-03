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Витсель может заработать в Китае примерно $ 80 млн

3 января 2017, вторник. 03:35. Футбол
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, о переходе которого в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» должно быть официально объявлено в ближайшее время, может заработать в Китае примерно $ 80 млн, утверждает Tuttomercatoweb.

По информации итальянского интернет-издания, Витсель заключит четырёхлетний контракт, по которому заработает в общей сложности $ 65 млн. В контракте также прописаны бонусы, за счёт которых бельгиец может получить ещё $ 13-15 млн.

Витсель является игроком «Зенита» с сентября 2012 года.
Источник: Tuttomercatoweb Сообщить об ошибке
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