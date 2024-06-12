Сёмин: Дзюба точно сможет усилить команды РПЛ

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о том, где продолжит свою карьеру нападающий Артём Дзюба, покинувший «Локомотив».

«Это зависит от него. Я не знаю, хочет ли он продолжать выступать в РПЛ. Он показывал себя с наилучшей стороны практически во всех командах. Готов ли он тянуть уровень РПЛ? Сложный вопрос.

Фарфан, когда приехал в «Локомотив», весил на семь килограммов больше нормы. Но он смог привести себя в порядок, стал одним из лучших футболистов РПЛ. Вопрос в том, захочет ли Дзюба продолжать карьеру. Но он точно сможет усилить команды РПЛ», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.