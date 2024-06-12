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Источник: «Бешикташ» хочет судиться с журналистом из-за деталей переговоров с «Зенитом»

Источник: «Бешикташ» хочет судиться с журналистом из-за деталей переговоров с «Зенитом»
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Руководство «Бешикташа» подаст исковое заявление на турецкого журналиста Гёкхана Динча, разгласившего вероятные детали трансферных переговоров с «Зенитом» относительно переходов в санкт-петербургский клуб футболистов Бахтиёра Зайнудтинова и Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает Serencebey.

По данным источника, Динч опубликовал возможные детали трансферов, указав, что «Бешикташ» формально готовится продать «Зениту» Бахтиёра Зайнутдинова за € 25 млн, а Фернандеша – за € 5 млн. Всё это якобы делается для того, чтобы предыдущий клуб Жедсона «Бенфика» получила полагающиеся 50% от суммы перепродажи футболиста в меньшем размере. Таким образом, большую часть фактической сумму за трансфер Фернандеша получил бы сам «Бешикташ». Президент турецкого клуба Хасан Арат разгневался из-за публикаций журналиста и дал поручение сотрудникам клуба подготовить исковое заявление в отношении Гёкхана Динча за клевету.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил турецкому «Бешикташу» € 30 млн за полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова. Поскольку 50% трансферной суммы пойдёт в пользу португальской «Бенфики», цена за Жедсона Фернандеша будет указана как € 5 млн, а за Бактиёра Зайнутдинова — € 25 млн.

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